’Kinderen op fiets naar school’

Er zijn ouders die nog geen 150 meter van de school af wonen en de kinderen toch met de auto naar school brengen. Elke ochtend is het vaak een grote chaos van auto’s voor bassischolen. Ik was ervan overtuigd dat de gemeente Tilburg zou meewerken om kinderen op de fiets naar school te laten gaan. Tot mijn grote verbazing denkt de gemeente Tilburg daar heel anders over. Zij hebben namelijk besloten nadat er nieuwe bestrating is aan gebracht voor een school vier à vijf parkeerplaatsen te creëren en een bord Kiss en Ride te plaatsen.

Aad van Leeuwen, Tilburg