Presentatrice BBC (40) overleden

In november 2016 kreeg de Britse het slechte nieuws dat ze borstkanker had. Een lange strijd volgde. In mei dit jaar kreeg ze te horen dat de kanker niet meer te genezen viel, maandag kreeg ze het nieuws dat ze nog maar enkele dagen te leven had.

„In de woorden van de legendarische Frank Sinatra - Ik ben bang dat mijn tijd gekomen is, mijn vrienden”, schreef Bland maandag op Twitter. „Plotseling krijg ik te horen dat ik nog maar enkele dagen te leven heb. Bedankt voor alle steun die ik gekregen heb.” Bland overleed in het bijzijn van haar naasten.

