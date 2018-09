Verwarrende verklaring in zaak Ivana Smit

Woensdagochtend ontstond onduidelijkheid over de getuigenis van Suparman, de bewoner van het appartement waar Ivana’s lichaam werd gevonden. Het lijkt erop dat hij tegen de politie iets anders heeft gezegd dan in de rechtbank.

Balkon

Tijdens het juridische onderzoek verklaarde hij dat hij bij thuiskomst zag dat er schade was op zijn balkon omdat het afdak was ingestort. Op dat moment had hij nog niet in de gaten dat er ook een levenloos lichaam op zijn balkon lag.

Sergeant Haliza verklaarde woensdagochtend echter dat de bewoner van het appartement haar een ander verhaal vertelde. Haliza: ,,Hij vertelde mij dat hij de vloer stond te dweilen toen hij heel hard geluid hoorde. Toen hij ging kijken, zag hij een lichaam en waarschuwde de manager van het gebouw. Hij wist niet meer hoe laat dat was.”

De verklaring van de sergeant komt niet overeen met de verklaring die Suparman zelf gaf in de rechtbank afgelopen maand. Zijn versie komt wel overeen met de getuigenis van Vanessa, de manager van het gebouw. Vanessa: ,,Tegen mij heeft hij nooit iets gezegd over een lichaam. Hij vertelde alleen dat het afdakje was ingestort. Pas later zagen we het lichaam.”

Familieadvocaat Sankara Nair verzoekt de rechtbank om Suparman opnieuw op te roepen voor een getuigenis. ,,Als het klopt wat sergeant Haliza zegt is het van belang om hem opnieuw te ondervragen.”

Onduidelijkheid

Het is niet de eerste keer dat er onduidelijkheid ontstaat in de rechtbank over onder ede afgelegde verklaringen. Eerder twijfelde de Maleisische patholoog aan haar eigen woorden: ze verklaarde in de rechtbank dat Ivana levend naar beneden viel en stierf aan de gevolgen van de val. Later trok ze die getuigenis weer in.

Ook verklaarde gebouwmanager Vanessa dat zij geluid hoorde komen uit het appartement van de Johnsons toen de politie na het vinden van Ivana’s lichaam de deuren langsging om te kijken waar Ivana te gast was geweest die nacht.

Deur van de Johnsons

Vanessa zei dat het leek alsof ze glas hoorden vallen toen ze voor de deur van de Johnsons stonden, maar dat er niet werd opengedaan. Vreemd, vond Vanessa. Haar verklaring maakte de Johnsons verdacht. Agent Ahmad Fabian verklaarde op zijn beurt niks gehoord te hebben, terwijl hij naast Vanessa stond op dat moment.

Daarnaast legden een agent en een forensisch rechercheur conflicterende verklaringen af. Agent Ahmad Fabian zei dat hij op het balkon voetafdrukken van Ivana had gevonden. De afdrukken gingen richting de railing van het balkon en werden het belangrijkste bewijs voor de zelfdoding van het meisje. Forensisch rechercheur Yam Tze Yong was daarentegen allerminst zeker dat de afdrukken van Ivana waren. Hij wist niet of de voetstappen überhaupt van één individu afkomstig waren, of van verschillende.

Angst voor uitspraak rechter

Er zijn drie uitkomsten denkbaar aan het eind van de reeks zittingen tijdens het juridische onderzoek naar de dood van Ivana Smit. De rechter kan ten eerste besluiten dat Ivana’s dood een ongeluk of zelfdoding is geweest. Een tweede mogelijkheid is dat er te weinig informatie beschikbaar is om met zekerheid te kunnen zeggen wat er is gebeurd. Tot slot kan de rechter besluiten dat er aanwijzingen zijn voor een misdrijf. In twee van de drie gevallen is het mogelijk om alsnog een strafzaak te openen als daar voldoende bewijs voor is.

Oom Fred Agenjo Weinhold vreest dat de rechter alle tegenstrijdige informatie zal opvatten als gebrek aan informatie. ,,Mijn angst wordt steeds groter dat de rechter aan het eind van het liedje geen oordeel kan vellen op basis van deze verklaringen. Ik hoop dat de getuigenis van de Nederlandse patholoog Frank van de Goot zwaar zal blijven wegen in deze wirwar van informatie. Daarnaast blijft het natuurlijk raar de de Johnsons zelf niet zijn komen opdagen. Ik hoop dat die twee dingen belangrijke ingredienten blijven tijdens haar uitspraak.”