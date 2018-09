Groningers, houd u bij uw zaak

Vorige week donderdag was ik getuige van een protestmars tegen gaswinning, georganiseerd door Code Rood. Tot mijn verbazing droeg de stoet van ongeveer 30 personen (sommigen onherkenbaar) scanderende protestborden met leuzen die niets met gaswinning te maken hadden, maar met links-extremisme.

Een misselijke zaak om over de ruggen van de Groningers heen een bepaalde ideologie uit te dragen en dan ook nog op deze manier! De meeste demonstranten kwamen uit het buitenland en hadden geen flauw benul wat hier allemaal speelt (beroepsdemonstranten?). Gelukkig keurden toevallig passerende mensen de actie ook af.

Ik wil mede-Groningers oproepen: Houd je bij de zaak en laat je niet voor het karretje spannen van een bepaalde extremistische ideologie. Want uiterst links en rechts zijn broer en zus van elkaar en dienen te worden bestreden met legale middelen. Je kunt Rutte I, II en III overal wel de schuld van geven, maar de gehele politiek is schuldig. Ook de partijen die nu zo hard roepen hebben mijns inziens het meest bijgedragen aan het verkwanselen van de aardgasbaten, decennialang, om hun dure politieke hobby’s te financieren. Ook hier geldt: ’Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst’. In ieder geval hebben de acties van Code Rood de Groninger zaak geen goed gedaan!

E.H. Bos, Appingedam