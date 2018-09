’Vijftien mannelijke overlevenden 9/11 hebben borstkanker’

Volgens de New York Post is Jeff Flynn, die werkte bij Goldman Sachs toen de vliegtuigen zich in de torens boorden, één van de slachtoffers. De 65-jarige account manager werkte maandenlang in de buurt van Ground Zero om de bank weer op de been te krijgen.

Tien jaar later ontdekte hij een knobbeltje in zijn borst. Jeff negeerde de signalen. „Ik wist niet eens dat mannen borstkanker konden krijgen”. Uiteindelijk stapte hij toch naar een dokter en werd een ver gevorderde vorm vastgesteld. Na behandeling werd hij schoon verklaard, maar drie jaar later was het weer raak.

„Ik ben ervan overtuigd dat ik ziek ben door 9/11 Maandenlang heb ik die rotzooi ingeademd,” vertelt hij de Post. „In mijn familie heeft ook niemand deze ziekte.

Hij moest vroegtijdig met pensioen omdat hij zijn werk niet meer aankon

Claim

Advocatenkantoor Barasch McGarry heeft inmiddels vijftien mannen verzameld die gezamelijk een claim gaan indienen. Volgens hem is het aantal van vijftien statistisch gezien onwaarschijnlijk groot. Vijf van zijn cliënten zijn brandweer- of politiemannen. Anderen zijn overlevers van de aanslag.

Onder de slachtoffers is ook tri-atleet John Mormondo (51) een medewerker van een aandelenhandelaar. „Er is een enorme kans dat mijn ziekte is gelinkt aan 9/11”, aldus de Amerikaan die nu aan de chemo zit.

Volgens de Post zijn 10.000 kankergevallen in New York al gelinkt aan de aanslag. Al meer dan 1700 mensen zouden zijn overleden.