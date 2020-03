VS en China in ’oorlog over complottheorieën’

Een lading van meer dan een miljoen Chinese mondkapjes komt aan op het vliegveld van Madrid. China maakt per dag meer dan 100 miljoen mondkapjes en gebruikt die om de wereld te laten zien dat ’Peking helpt’. Ⓒ EPA

WASHINGTON - Tussen de Verenigde Staten en China is een ware oorlog van complottheorieën uitgebroken over de vraag wie nu verantwoordelijk is voor de uitbraak van het coronavirus.