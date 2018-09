Kim Jong-un ontmoet delegatie Zuid-Korea

Het hoofd van de delegatie had eerder de hoop uitgesproken dat hij Kim zou kunnen spreken. Het stond toen nog niet vast dat zo’n ontmoeting zou plaatsvinden. Daar waren op dat moment nog geen afspraken over gemaakt.

De delegatie moet voorbereidingen treffen voor een derde persoonlijke ontmoeting tussen de leiders van de buurlanden. Die moet deze maand plaatsvinden, maar er was nog geen specifieke datum geprikt. De Zuid-Koreanen hopen dat hun bezoek woensdag ook een positief effect heeft op de onderhandelingen met de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump en Kim ontmoetten elkaar in juni in Singapore en bereikten een akkoord over denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. De gesprekken liepen vast nadat Trump een bezoek van zijn minister van Buitenlandse Zaken aan Pyongyang afzegde. Trump vond dat te weinig vooruitgang was geboekt.

Het bezoek van de Zuid-Koreaanse delegatie aan Pyongyang duurt naar verwachting een dag. Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering zei dat donderdag bekend zal worden gemaakt wat de reis heeft opgeleverd.