Hoe het nu verder moet met Brech

AMSTERDAM - Jos Brech, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, komt volgens zijn Spaanse advocaat donderdag in Nederland aan. Justitie in ons land kan dan pas echt beginnen aan zijn onderzoek. Dat kan heel wat tijd in beslag nemen. Vier vragen over het vervolg in de zaak van de 55-jarige Limburger die onlangs in Spanje werd opgepakt.