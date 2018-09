Bij ons in Uithoorn gaat er bij ongunstige wind om de minuut een vliegtuig over naar het oosten en een andere naar het zuiden. En dit gebeurt niet op een hoogte van 1800 meter zoals op de Veluwe maar op ca. 800 meter met vol vermogen over de woonwijk. Schiphol moet na 2020 maar niet meer verder groeien. Besteedt de 2 miljard euro aan afschaffing van de dividendbelasting aan een nieuw Schiphol op zee.

G.van Stuijvenberg, Uithoorn