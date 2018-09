Jongetje (9) blind na kijken in straal laserpen

Archie is niet meer in staat om te sporten, de gezichten van zijn vriendjes te herkennen, te lezen of in zijn eentje de straat over te steken, door de grote zwarte vlekken in zijn gezichtsveld. Zo meldt Mirror.

De straal van de laserpen heeft zo veel schade aangericht bij Archie dat er littekens en beschadigingen zitten op het netvlies van allebei zijn ogen. Volgens artsen is de schade onomkeerbaar.

Ook is Archies oogkleur aangetast door de straal van de laserpen.

Speelgoedwinkel

De moeder van Archie, Emma Carson, claimt dat zij de laserpen in een Engelse speelgoedwinkel heeft gekocht. De winkelmedewerker had al gezegd dat men niet direct in de straal moet kijken, maar haar nieuwsgierige zoon kon zichzelf niet inhouden.

Emma is woest op de winkelketen. „Ik had nooit in mijn leven verwacht dat een speelgoedwinkel iets zou verkopen, wat schadelijk kan zijn voor kinderen”, aldus de radeloze moeder. Ze was er vanuit gegaan dat het kijken in de straal van de laserpen net zo’n effect zou hebben op je zicht als het kijken in een felle lamp.

De moeder overweegt nu een rechtszaak aan de spannen.