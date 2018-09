Dankjewel, Gerard Joling!

Wat zou ik hem zijn oren hebben gewassen. In de jaren ’50 werd ik in Amsterdam als kleine jongen uit een groot gezin naar de katholieke lagere school gestuurd. Die werd geleid door broeders van het ergste soort. Het regime en de daarbij gepaard gaande excessen hebben een zware druk op mijn verdere leven gelegd.

Het schoppen, slaan en het seksueel intimideren van jongeren was aan de orde van de dag. Ik stoor mij dan ook mateloos aan de opstelling van Antoin Bodar. Hoe durft hij het woord decadent in de mond te nemen als hij het over de Gay Parade heeft?! Wie is hier nou decadent? En weet Bodar de betekenis van het woord wel.

De kerk is decadent en heeft zich eeuwenlang beter voorgedaan dan dat ze in werkelijkheid was. En die decatentie druipt letterlijk van het katholieke hoofd van Antoin Bodar af. Kunt u zich voorstellen dat wanneer ik Antoine Bodar in een eerder interview hoorde zeggen dat de Paus condoomgebruik afkeurt om consumptief gedrag tegen te gaan, ik helemaal uit mijn bol ga?

Ik vind het op dat soort momenten jammer dat ik geen deel kan uitmaken van dit soort discussies. Schaamteloos hebben de geestelijken zich aan jonge kinderen vergrepen zonder zich te bekommeren om hun eigen consumptief, schunnig en gewelddadig gedrag. Het is maar goed dat ik er niet bij zat, want de kans zou groot zijn geweest dat ik hem aan zijn witte boordje tegenoverstaand van alle kijkers over de tafel zou hebben getrokken.

En deze Antoine durft het woord decadent in zijn mond te nemen? Hoewel de namen nog in mijn geheugen gegrift staan, is het geenszins mijn bedoeling wie dan ook te beschuldigen. Het rapaille zal inmiddels wel overleden zijn en dus niet meer in staat zich zelf te verdedigen. De verdediging diene zij zelf te voeren als ze ter verantwoording worden geroepen door hun zelfgecreëerde God.

Tot slot hoop ik dat de daders, voor hun zielenrust, tijdens de overgang van het leven naar de dood hun vergissingen niet hebben ontkend.

Joling was eindelijk iemand die Bodar in een praatprogramma weerwoord durfde te geven. Dankjewel Gerard Joling!

Eddy Smit, Amsterdam