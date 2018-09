Automobilist ramt gebouw nieuwszender VS

Op beelden is te zien hoe de pick-up tot stilstand is gekomen tegen het gebouw van Fox 4. Die zender meldt dat de bestuurder uit de wagen sprong en tekeer begon te gaan. Hij zou vervolgens zijn opgepakt. Inmiddels zou de Explosieven Opruimingsdienst onderweg zijn om zich te buigen over een verdachte tas die de man bij zich had.

Volgens de zender zijn de meeste medewerkers uit voorzorg geëvacueerd. Anderen verzorgen het nieuws vanaf een ,,veilige locatie''.