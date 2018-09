’Verdachte dubbele moord ontoerekeningsvatbaar’

De politie doet onderzoek naar aanleiding van de dodelijke steekincidenten in Maastricht. Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De 38-jarige man die ervan verdacht wordt op 14 december 2017 in Maastricht twee mensen te hebben vermoord, is volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat bleek woensdag tijdens een pro-formazitting van de rechtbank in Maastricht.