Gemeente maakt excuses na weghalen speeltuin

Omwonenden waren dinsdag verbijsterd, nadat de speeltuin waar veel kinderen uit de wijk in spelen ineens verdwenen was. Niemand had immers een brief ontvangen over de plannen van de gemeente.

„We zijn vergeten om de mensen in te lichten”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Hoe en waar het precies is misgegaan, dat weten we niet. Maar doen er alles aan om de bewoners zo snel mogelijk in te lichten en onze excuses aan te bieden.”

Verbazing

Een van de verbaasde buurtbewoners vertelde tegen RTV Flevoland dat het na schooltijd vaak een groot feest is in de speeltuin. Ook de school in de buurt maakt regelmatig gebruik van de speeltuin.

Een medewerker van De Vogelveste, de school die aan het speeltuintje grenst, is nog niet op de hoogte van het nieuws. „Ik kom net binnen en heb er nog niks over gehoord.”

Oud

Volgens de woordvoerder zijn de speeltoestellen verwijderd omdat ze niet meer aan de eisen voldeden. „Gemeenten zijn verplicht om speeltoestellen jaarlijks te controleren. Wij doen dit twee keer per jaar, bij de laatste controle constateerden we dat de speeltoestellen tegen aan het einde van hun levensduur zaten, waardoor het wenselijk was ze te vervangen. Er is geen sprake van acuut gevaar.”

De kinderen hoeven niet lang te treuren volgens de woordvoerder. „Binnen twee weken plaatsen we nieuwe speeltoestellen. Deze zullen aan de huidige maatstaven voldoen.”