Lachgasverkoper (22) beroofd van patronen in Breda

De verkoper was onderweg om een bestelling af te leveren. Een van de inzittenden van een auto stapte uit, liep op de verkoper af en haalde een vuurwapen tevoorschijn. Vervolgens kwam er een aantal personen bij staan, die op de verkoper in begonnen te trappen en te slaan. De twintiger wist uiteindelijk te ontkomen en de politie in te schakelen.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de mishandeling en is op zoek naar mensen die meer weten. Bij aankomst op locatie troffen zij niemand aan. Ook de bestelling met onder meer de lachgaspatronen was verdwenen.