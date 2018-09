Ouders van dochtertje met Down adopteren tweede kindje met syndroom

Allison en Andrew waren al de trotse ouders van dochter Rosie. Rosie werd geboren met een hartafwijking en het syndroom van Down. Het stel kwam terecht in een medische molen en hadden geen tijd om te genieten van hun kersverse dochtertje.

Naarmate de tijd verstreek, begonnen zij steeds meer te fantaseren over adoptie. Toen het stel Beau tegenkwam waren ze om. Beau is een jongetje met het syndroom van Down. Zijn biologische ouders hielden zielsveel van hem maar konden niet goed voor hem zorgen. „Toen ik Beau voor het eerst in mijn armen hield, ervoer ik een mix aan emoties. Ik wist dat op het moment dat Beau mijn zoon zou worden, zijn biologische moeder een enorme offer zou doen,” vertelt Allison aan de Daily Mail.

Allison vertelt dat ze direct een prachtige connectie hadden met Beau. Twee maanden nadat het stel en hun dochter Rosie, Beau hadden ontmoet, mocht hij met hen mee naar huis. „Voor het eerst hebben we het gevoel dat we echt kunnen genieten en plezier kunnen maken. Het is hard werken, maar het is een voorrecht om voor deze kinderen te mogen zorgen”, aldus de trotse ouders.