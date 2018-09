Heimweejihadisten raken op drift

— Nu Raqqa wankelt en de stofwolken boven het gevallen Mosul optrekken, verlaten strijders van Islamitische Staat (IS) als ratten het zinkende schip. Voor jihadisten met spijt is terugkeren makkelijker gezegd dan gedaan. Het is een levensgevaarlijke hordenloop met als eindstreep de terroristengevangenis in Vught.