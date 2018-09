’Andere kleur nummerbord voor stekkerauto’

Sazias wil dat ministers Wiebes (Klimaat) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaan kijken of er ook in Nederland een speciaal kenteken in het leven kan worden geroepen. Nu kent ons land naast het gewone gele nummerbord al het blauwe nummerbord voor taxi’s. In Hongarije is er al een speciale groene variant voor de stekkerauto.

„Dat werkt stimulerend, want mensen zien dat er steeds meer elektrische auto’s op de weg komen”, zegt de politica en voormalige presentatrice. „Bovendien zien controleurs onmiddellijk of een auto op een speciale parkeerplaats met laadpalen mag staan.”