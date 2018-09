Prison break in Bijlmerbajes

UvA-student Kyle Hassing (20) is er nog ziek van. Eind juli werd hij zijn kamer uitgestuurd; niet omdat de voormalige gevangenis gesloopt werd, maar omdat er plek moest worden gecreëerd voor buitenlandse studenten.

Hassing protesteerde, schreef een ingezonden brief naar de krant, belde met de wooninstantie en klom online op de barricaden. Maar niets hielp. "Nu ben ik ineens weer thuis, op anderhalf uur reizen van Amsterdam. Een roteind met bus en metro."

Natuurlijk, hij wist destijds dat hij er op anti-kraakbasis in trok. Maar dat buitenlandse studenten nu voorrang krijgen, steekt. "Het is zonde, zeker als je leest dat ze nog naar mensen op zoek zijn. Ze krijgen het niet eens vol", zo verwijst Hassing naar een Facebookbericht van studentenunie ASVA, die begin deze maand 'voor 70 snelle beslissers' een 'vaste huurperiode tot 1 februari 2019', aanbood in een advertentie.

Aanvankelijk zou de UvA, net als de VU, alleen voor buitenlandse studenten 120 woningen creëren. Inmiddels is eenzelfde aantal voor Nederlanders beschikbaar gesteld. "Of we dat naar aanleiding van de ophef deden? Nee", verzekert een woordvoerder. "Er is een structureel tekort en we zijn constant op zoek naar mogelijkheden."

Hassing kwam naar eigen zeggen niet in aanmerking voor de Nederlandse plekken, omdat zijn ouders (hemelsbreed) te dicht bij Amsterdam wonen. Volgens de UvA is dat niet waar en heeft hij, zo is nog expliciet nagetrokken, een mail met een aanbieding voor een nieuwe kamer gekregen, laat een woordvoerder weten. Andere lotgenoten zijn wel teruggekeerd.

Buitenlandse studenten blijken ondertussen allerminst warm te lopen voor de bajes. "Ik krijg de 'unieke kans' om in een donker gebouw met tralies te leven, in een kamer zo klein, dat je nauwelijks kunt bewegen", schrijft Mae op Facebook. "Red me van dit gruwelijke aanbod."

De Chinese Binqing reageert: "Ik zit in dezelfde situatie. Zullen we samen naar een nieuwe flat zoeken?"

Zo gezegd, zo gedaan. "We hebben samen met andere studenten een groep opgericht met de titel 'prison break group'. De hulp van mijn lotgenoten hielp enorm", vertelt Mae. "Nu heb ik een nieuwe kamer in het centrum. Perfect."

Volgens de tweedejaarsstudent Hassing is het volledig begrijpelijk dat de UvA woonruimte voor de buitenlandse uitwisselingsstudenten zoekt, al hadden die studenten simpelweg 'nooit aangenomen mogen worden'. "Niet zolang er geen woonruimte voor ze is. Er zijn zó veel mensen die geen plek kunnen vinden."

Mede door de boze reacties van Nederlandse studenten heeft Mae haar standpunt herzien. Ze zegt begrip te hebben voor het creatieve idee van de UvA en noemt de cellen 'een schoolvoorbeeld van de Nederlandse pragmatische blik'. "De huizencrisis is groot. Amsterdam bereikt zijn limiet."

Volgens de UvA zijn alle plekken in de Bijlmerbajes, zowel voor buitenlandse als voor Nederlandse studenten, inmiddels vol. De prison break-plannen van buitenlandse studenten herkent een UvA-woordvoerder niet. "Wij hadden dat nog niet gehoord. Een bajes klinkt niet vriendelijk, maar het zijn gemeubileerde cellen, met gemeenschappelijke voorzieningen. Dat het evenwel niet de gedroomde plek is, kan ik me voorstellen."