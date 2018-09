Uitslag Stelling: Gun Sneijder mooi afscheid

De oefenwedstrijd van vanavond waarbij Sneijder in de Johan Cruijff ArenA tijdens zijn 134e interland wordt uitgezwaaid is omstreden.

Het tijdstip zou niet handig gekozen zijn, want zondag wacht het belangrijke duel in de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk. Bondscoach Koeman zou er bij zijn nieuwe selectie ’automatismen’ moeten inslijpen, roepen critici. Nu gaat alle aandacht naar Sneijder uit.

Stellingdeelnemers zijn verdeeld over de vraag of Oranje het zich wel kan veroorloven om zich in het feestgedruis te storten. De timing is slecht denkt 47%, terwijl 46% dat onzin vindt. „Nu kun je niet met je ’vaste’ basiself trainen”, stelt een stemmer. „Een team in de wederopbouw moet alle kansen pakken om samen te spelen.”

„Het is belachelijk om Sneijder op te stellen en een uur te laten spelen. Laat hem tien minuten invallen op het eind”, meent iemand. Een ander: „Ik vind het juist mooi dat het afscheid van Sneijder wordt gehouden in aanloop naar iets wat er wel degelijk toe doet. Ik weet zeker dat Sneijder er als vanouds vol in zal gaan.”

„Een afscheid is prima, maar niet nu. Er moet tegen Peru worden gekeken hoe het ervoor staat. Een afscheid vieren, doen ze maar in besloten kring.”

„Ook een erewedstrijd zou op volle kracht gespeeld moeten worden, dus niet op het veld al met feestneuzen rondlopen”, waarschuwt iemand. En: „Geef de man gewoon een benefietwedstrijd tegen een ’wereldteam’ voor een goed doel, zo hoort het.”

„Welke keuze ook, het is toch nooit goed”, constateert een respondent. „We hebben 17 miljoen bondscoaches en azijnpissers, ach die hou je toch altijd.”

Een ander: „Het is een compromis, maar ik kan er wel mee instemmen. Wel schande dat dit bij de KNVB moest worden afgedwongen. Maar van de andere kant: de voorbereiding loopt toch niet in de soep als Wesley een uurtje meedoet tegen Peru, waar hebben we het over jongens?”

„Toch moet Oranje er tegen de Fransen wel stáán”, benadrukt een stemmer. Zondagavond wordt gespeeld in de Nations League. Een nieuwe landencompetitie die meetelt bij plaatsing over twee jaar voor het EK. De opzet ervan ontgaat trouwens de meeste stellingdeelnemers (59%): „Ik snap er geen bal van”, aldus een van hen. „Weer een verzinsel van de corrupte UEFA om geld te genereren.”

„Gewoon alles winnen, dan is er niets aan de hand”, stelt een respondent. Toch denkt ruim de helft (52%) dat de gloriejaren zoals Sneijder die heeft beleefd op WK’s in Zuid-Afrika en Brazilië niet terugkeren. Sterker nog, niet meer dan 37% vertrouwt erop dat Oranje er op het EK in 2020 bij is.

Voor Ronald Koeman bestaat grote waardering: 71% vindt hem de juiste man als bondscoach. „Zo iemand hebben we lang niet gehad.”

„Dat Sneijder geëerd wordt is terecht, dat hadden ze eerder moeten doen. We gaan al zo slecht met onze topsporters om”, schrijft iemand. „Wesley was de motor, spelverdeler en intelligente leider. De KNVB moet er alles aan doen om voetballers zoals hij bij zich te houden.”