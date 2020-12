Olifant Buba viert verkregen pardon met lievelingskostje

Olifant Buba mag toch in ons land blijven, tot blijdschap van de circusfamilie Freiwald. Ⓒ ANP/HH

Beringe - Hoewel zich vorige week al een meerderheid in de Tweede Kamer aftekende voor het in Nederland laten blijven van olifant Buba, durfden haar baasjes bij de circusfamilie Freiwald nog niet te juichen. Toen het ’olifantenpardon’ voor de enig in Nederland overgebleven circusolifant dinsdag echter officieel werd en ook minister Schouten akkoord ging, vloeiden er tranen van blijdschap en kon de vlag uit.