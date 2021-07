LIVE | Kamer in debat over besmettingsexplosie

Buitenland

Paus Franciscus verlaat ziekenhuis na operatie

Paus Franciscus heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Hij had er op 4 juli een deel van zijn dikke darm laten verwijderen. Media ter plaatse melden dat hij via een zij-ingang is vertrokken, nadat medewerkers een rolstoel in een auto hadden geplaatst.