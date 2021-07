LIVE | Rutte belooft beter door te vragen

Onze verslaggever Niels Rigter volgt het debat. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

Dat zegt premier Rutte toe tijdens het debat met de Tweede Kamer in de Ridderzaal, waarnaar was uitgeweken in verband met de verhuizing van het parlement.

De minister-president komt terug op de excuses die hij en coronaminister Hugo de Jonge aanboden voor de ’inschattingsfout’. „We hebben het gedrag onderschat en de naleving overschat. Dat heeft in de optelsom geleid tot te veel besmettingen. De belangrijkste les is dat we de zaken integraal moeten wegen en moeten doorvragen.”

Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink wás het geen inschattingsfout, maar een ’kardinale blunder’. „Waarvoor maakt het kabinet nu precies excuses? Voor een ongezellige persconferentie? Voor het gebrek aan reflectie? Of voor een verkeerde strategie?”

Sinds eind juni de meeste maatregelen werden losgelaten, grijpt het coronavirus weer snel om zich heen. Vooral jongeren raakten besmet in uitgaansgelegenheden. Tot extra drukte in de ziekenhuizen heeft dat nog niet geleid, aangezien alle ouderen en kwetsbaren inmiddels zijn gevaccineerd. Deskundigen houden er evengoed rekening mee dat op termijn weer honderden coronapatiënten op de intensive care belanden.

’Collectief verantwoordelijk’

VVD-Kamerlid Aukje de Vries toont begrip voor de kritiek op ’te luchtige communicatie van het kabinet’, op de aansporing van minister De Jonge om te 'dansen met Janssen', op het jolige mondkapjeslied van minister Grapperhaus en het gebrek aan zelfreflectie van Rutte en De Jonge. Toch moet de Kamer ook naar zichzelf kijken. Was het immers niet het parlement dat met het loslaten van bijna alle coronamaatregelen instemde?

Daartoe roept ook CDA-Kamerlid Joba van den Berg op. Ook de Kamer zelf is ’te opptimistisch geweest’. „Wij zijn hier collectief verantwoordelijk voor.” Daarmee houdt de coalitie het kabinet uit de wind. Attje Kuiken (PvdA) vindt te makkelijk om te zeggen dat we 'collectief gefaald' hebben. „Het kabinet heeft al die signalen genegeerd.” Daardoor zijn ’maanden van lockdown teniet gedaan door twee weken feesten’.

Volgens Kamerlid Jan Paternotte van D66 heeft de Kamer wel degelijk kritische vragen gesteld aan het kabinet. Over de deltavariant, die al in het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig was - waarom zou dat in Nederland niet gebeuren, zo vroeg hij destijds aan coronaminister De Jonge. „De Jonge kwam met geruststellende antwoorden.”

Dansen in de buitenlucht

Paternotte wijst erop dat het OMT het kabinet ontried het thuiswerken niet langer kernpunt te verklaren. Hij wil dat het OMT weer wekelijks bijeenkomt om de pandemie te beoordelen, zodat ook het kabinet kan bijsturen. Rutte meldt dat het adviesorgaan dat inderdaad gaat doen, om zo nodig het kabinet te voorzien van aanvullende adviezen, eventueel gevolgd door besluiten van het kabinet.

Het D66-Kamerlid vraagt het kabinet het Testen voor Toegang niet bij het vuil te zetten, maar te verbeteren, bijvoorbeeld door dansfeesten in de buitenlucht wel mogelijk te maken, zoals in Duitsland.

PVV-leider Geert Wilders ziet zijn gelijk bevestigd dat het kabinet te weinig oog had voor ventilatie. „Als ventilatie goed was geregeld, hadden we al die superspreading events niet gehad.” Premier Rutte weerspreekt dat het kabinet het belang van ventilatie heeft veronachtzaamd. Toch zegt hij toe dat ventilatie wordt toegevoegd aan de gedragsadviezen, net als handen wassen en testen bij klachten. Het gaat dan eigenlijk om het binnenlaten van frisse lucht.

Wilders vindt overigens dat we niet in paniek moeten raken van de toegenomen besmettingen. Door vaccinatie zijn immers kwetsbaren beschermd en blijven de ziekenhuizen onbelast door coronapatiënten.

Bang?

Daarmee komt het debat op het het doel van de aanscherping. Als het kabinet stuurt op beschermen van kwetsbaren en belasting van de zorg, zijn dan die besmettingen wel zo erg? Zoals Nicki Pouw (JA21) zich afvraagt: „Hoe bang moeten we zijn? Willen we echt voorkomen dat er ook maar íemand ziek wordt?”