Loos alarm cholera in vliegtuig naar Frankrijk

Het vliegtuig vloog van Oran naar Perpignan. De Franse autoriteiten namen naar eigen zeggen geen enkel risico, nadat een bemanningslid van het vliegtuig had gemeld dat een kind aan boord onder symptomen van cholera leed. Cholera heeft sinds 7 augustus de kop opgestoken in Algerije, waar de ziekte sinds 1996 niet meer was voorgekomen.

De Algerijnse minister van Volksgezondheid, Mokhar Hasbellaoui, heeft gezegd dat de ziekte nu volledig onder controle is. Er zijn in bijna een maand tijd 74 gevallen geconstateerd. Twee patiënten zijn overleden. Er liggen nog tien cholerapatiënten in Algerijnse ziekenhuizen volgens de autoriteiten.

Het is nog steeds onduidelijk waar deze uitbraak is ontstaan. Volgens sommige bronnen was dat in water uit de streek van Tipiza, circa 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Algiers. Cholera is een infectieziekte die tegenwoordig zelden fataal is, mits snel wordt ingegrepen. De patiënt droogt in korte tijd uit en verliest weerstand.