Speaker met een missie

Oprichter Nick Yap verruilde zo’n 20 jaar geleden Singapore voor Nederland om te helpen bij het lanceren van de allereerste Europese MP3-speler. Door de problemen rondom het betalen van artiesten bij muziekstreamdiensten kwam hij op het idee van Volareo, een streaming-muziekspeaker die muzikanten en fans rechtstreeks met elkaar verbindt via blockchain. Daardoor kan de luisteraar donaties doen aan muzikanten.

Fans

In eerste instantie wilde Yap daarmee de relatie tussen muzikanten en fans verstevigen en onbekendere artiesten de kans geven om van hun passie hun werk te maken. Al snel zag hij in dat de markt voor het bedrijf de hele stemgestuurde technologiemarkt beslaat.

Met slimme speakers zoals de Amazon Echo en Google Home is het mogelijk via stemcommando’s de kachel hoger te zetten, een muziekje te laten spelen of online goederen te bestellen. „Maar als je een stemgestuurde app voor je webwinkel wilt bouwen, maar je verkoopt niet via Amazon, kun je hun spraaksoftware niet gebruiken”, legt marketingdirecteur Tom van Doorn uit. „Data is macht en die willen we decentraliseren met een open netwerk. Iedereen kan een app bouwen voor onze speaker en gebruikmaken van de technologie.”

Gebruikersdata

Het steunen van de muzikant is ook nog steeds een belangrijke pijler. ,,Bij grote muziekstreamdiensten weet je als artiest alleen dat iemand op play heeft gedrukt, de gebruikersdata blijven in handen van de muziekdienst. Bij Volareo is de muzikant eigenaar van de data”, vertelt Van Doorn. „Zo weet hij bijvoorbeeld waar fans zich ongeveer bevinden, en dat kan handig zijn voor besluitvorming, bijvoorbeeld bij het zoeken naar concertlocaties.” Hij onderstreept dat privacy belangrijk is voor het bedrijf. ,,De microfoon kan altijd worden uitgezet, dan ben je volledig uit beeld.”

Donatie

Artiesten betalen niet voor registratie op het blockchainplatform. Daarnaast zegt Volareo dat de opbrengst per klik groter is dan bij de bestaande streamingdiensten. Inmiddels zouden al meer dan 12.000 muzikanten zich hebben aangesloten bij de streamingpartners van Volareo. ,,Als je een donatie wilt doen aan een artiest die dit nog niet heeft gedaan, benaderen we de muzikant voor deelname.”

Sinds de lancering in februari 2018 is het team uitgebreid naar twintig man, waarvan een deel zich in India en Engeland bevindt. Via crowdfundplatform Indiegogo hopen de heren begin 2019 de speaker te kunnen gaan verspreiden.