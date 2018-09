Spek en Lapje immens populair

Eigenaar Rens van Lieshout is niet verbaasd dat hij de dieren zo snel kwijtraakt, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. „Dankzij de mediahype die is ontstaan nadat De Telegraaf en Omroep Brabant erover bericht hebben kregen we veel aanmeldingen binnen, maar dat het er zo veel waren, daar ben ik wel verbaasd over.”

Toch hoopt de eigenaar dat er nu ook meer aandacht zal komen voor de andere dieren in de opvang. „We hebben nog veel meer varkentjes en andere dieren waar we veel meer moeite voor moeten doen, terwijl ze minstens net zo lief zijn. Inmiddels hebben enkele mensen van de 140 aanmeldingen ook aangegeven naar deze varkentjes te willen komen kijken.

Donderdag zal de eerste kennismaking plaatsvinden. „We hebben van de 140 aanmeldingen een select groepje mensen gekozen waarvan we weten dat ze genoeg ruimte en tijd voor de varkentjes overhebben. Donderdag zullen de eerste mensen kennismaken met het duo, waarna we gaan kijken bij welke mensen de dieren het beste passen.”