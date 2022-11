Politie Rotterdam: kickboksleraar Jaison mogelijk slachtoffer vergismoord

Vrienden van het slachtoffer stellen dat de schutter de verkeerde persoon heeft doodgeschoten. „Jaison had met niemand ruzie. Hij werkte hard in de zorg, met volwassenen met autisme en meervoudige handicaps. Ook gaf hij les in kickboksen. Het was een man die voor iedereen klaarstond en een voorbeeld was voor iedereen.”

Zij vermoeden dat mogelijk het baseballpetje dat Sanches die avond droeg, hem fataal is geworden. „Hij droeg bijna nooit een petje, maar deze avond juist wel.”

Paniek

Op een vol terras werd zeker zes keer geschoten op de kickboksleraar. De paniek was enorm. Terwijl het slachtoffer zwaargewond op de grond lag, verstopten mensen zich onder tafels of renden weg. De gealarmeerde hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden en opereerden hem op straat. Dat mocht niet meer baten, Sanches overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dood van de in de buurt geliefde Sanches, die bij zijn oma in de omgeving van het Tiendplein woonde, kwam hard aan. Vrienden en kennissen zijn in diepe rouw gedompeld en begrijpen niet dat juist hun Jaison werd doodgeschoten.

De recherche die de koelbloedige liquidatie onderzoekt, heeft nog niet gesproken met alle personen die bij Sanches waren op het moment dat hij werd beschoten. De politie weet nog altijd niet van al die mannen wie ze zijn. Na het schieten stoven zij alle kanten op. Ze hebben zich daarna niet allemaal bij de politie gemeld. De recherche wil weten waarover ze met Sanches stonden te praten. Ook wil zij weten of het slachtoffer of een van de andere mannen wellicht problemen had.

Beelden

Op beelden die de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing verzocht toonde, is te zien dat de schutter, die donkere kleding droeg, uitermate rustig was toen hij de trekker van zijn wapen overhaalde. Hij schoot dus meerdere keren. „We weten niet zeker of dat bewust en alleen op Jaison gericht was”, aldus een politiewoordvoerster.

De schutter is voor het eerst en het laatst gezien rond de Duivenvoordestraat. Mogelijk komt hij uit de buurt, verbleef hij daar of is hij daar ergens in een vluchtauto gestapt. Ook is de recherche nog steeds op zoek naar beeldmateriaal, onder meer van autobezitters op de route tussen het Tiendplein en de Duivenvoordestraat.