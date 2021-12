Verdachten aanslag Groningse journalist wilden hem ’hooguit laten schrikken’

Dat betoogden de advocaten Jan Hein Kuijpers en David Nieuwenhuis donderdag in de rechtbank van Groningen, waar Tjeerd P. (31) en Jamie W. (33) zich tijdens een eerste inleidende zitting moesten verantwoorden voor de brandbomaanslag op het huis van de journalist. Kuijpers: ,,Ik betwijfel of er echt sprake is geweest van gevaar voor mensenlevens.”

Volgens Nieuwenhuis hebben de mannen ,,onder invloed van drank, een beetje cocaïne en niet gehinderd door een overdosis aan verstand” gehandeld. Ze zouden expres veel herrie hebben gemaakt buiten om Groeneveld en zijn vriendin te wekken.

De officier van justitie ziet de aanslag heel anders. Hij vervolgt beide mannen voor een poging tot moord en voor brandstichting. Er was geen sprake van baldadigheid of een poging om de journalist alleen schrik aan te jagen, aldus de officier. ,,De bewoners zijn wakker geworden door glasgerinkel en zijn daardoor ontsnapt aan een tragedie. Door adequaat handelen konden ze erger voorkomen.”

Bataafse republiek

De brand kreeg niet de kans om zich uit te breiden. Als dat wel was gebeurd, dan hadden giftige rookgassen het trapgat gevuld en de enige uitweg voor de bewoners geblokkeerd, aldus de officier. Hij ziet de aanslag als een uitwas van de polarisatie in de samenleving over corona.

De beide verdachten voelen zich verwant met de complotdenkers van de Bataafse Republiek, waarvan de voormannen binnenkort ook voor de rechter moeten verschijnen.

De persvrijheid staat in toenemende mate onder druk door geweld van een kleine radicale club die niet tegen kritische journalistiek kan, zei de officier. De polarisatie in de samenleving leidt ertoe dat mensen zich gelegitimeerd voelen om geweld te gebruiken tegen andersdenkenden, zoals journalisten. De officier: ,,Zonder persvrijheid geen democratie.”

Volgens advocaat Nieuwenhuis heeft de actie van de mannen niets te maken met een aanslag op de persvrijheid, maar voelde Tjeerd P. zich voor gek gezet door de berichtgeving van Willem Groeneveld. En Jamie P. is door hem meegezogen, betoogde diens advocaat Jan-Hein Kuijpers.

Tjeerd P. en Jamie W. hebben bekend. Er volgt nog een onderzoek naar hun geestvermogens. Jamie W. is bereid om daaraan mee te werken. Tjeerd P. weet het nog niet. Wat de rechtbank betreft blijven beide mannen voorlopig achter de tralies. De inhoudelijke behandeling van de zaak is vermoedelijk in maart.