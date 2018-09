Mogelijk uitstel nieuwe regeling zonnepanelen

De huidige regeling maakt het mogelijk investeringen in zonnepanelen in zeven jaar terug te verdienen. Maar omdat zonnepanelen goedkoper worden, neemt die terugverdientijd bij ongewijzigd beleid de komende jaren sterk af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Dat geld denkt het kabinet beter te kunnen besteden.

„Het moet niet minder aantrekkelijk worden om ook zelf kleinschalig te investeren in zon”, zei Wiebes woensdag in de Tweede Kamer. „Maar het is ook niet nodig om het aantrekkelijker te maken.” Het optuigen van een nieuwe regeling kost evenwel meer tijd dan voorzien. „Ik begin er wel een beetje een hard hoofd in te krijgen of 2020 haalbaar is”, aldus de minister. Als het niet lukt, blijft de huidige regeling een jaar langer bestaan.