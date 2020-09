Britse toeristen vluchten weg uit Portugal in poging quarantaine te ontlopen

Door de hoge vraag rijzen vluchtprijzen de pan uit. „Ik ben er net in geslaagd om nog drie tickets te bemachtigen en op vrijdag terug te keren naar Londen, met 23.40 uur als aankomsttijd”, schrijft een Londense zakenman op Twitter. De man hoop met zijn vlucht met slechts twintig minuten de verplichte quarantaine te vermijden. De reis naar huis kostte de man omgerekend ruim 1400 euro extra. Dat meldt de Daily Mail.

Quarantainelijst

De angst dat Portugal na een week weer aan de quarantainelijst wordt toegevoegd komt voort uit een stijging in het aantal coronabesmettingen in het land. Wanneer er in een land 20 van de 100.000 inwoners besmet zijn met het coronavirus, overwegen Britse ministers de isolatieregels in werking te stellen.

Het aantal besmettingen in Portugal steeg afgelopen week zó snel dat er inmiddels 21.1 op 100.000 inwoners besmet zijn.

’Willekeurige statistieken’

Willie Walsh, president van de International Airlines Group, is bang dat de de wijziging voor chaos en ontbering zal zorgen onder reizigers. Hij is het niet eens met de maatregel. „ De regering gebruikt willekeurige statistieken om het reizen naar 160 landen te verbieden en vernietigt daarmee de economie”, aldus Walsh.

Ongeveer 75.000 Britse staatsburgers zouden op vakantie zijn in Portugal of daar binnenkort naartoe vliegen.