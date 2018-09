Giftig chroom-6 bij meer overheidsdiensten

De kankerverwekkende stof chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan. Wie bijvoorbeeld materiaal onbeschermd schuurt dat is geschilderd met zulke verf, kan ziek worden. Defensie zag zich eerder gedwongen slachtoffers onder het personeel een schadevergoeding en excuses aan te bieden.

Ook bij de Rijksrederij, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf is chroom-6 gevonden, melden de verantwoordelijke bewindslieden. Het ministerie van Landbouw doet nog onderzoek.

Gevangenissen

De Dienst Justitiële Inrichtingen, die al eerder bekendmaakte dat de stof ook in gevangenissen is gebruikt, brengt nog in kaart waar dat precies het geval is. Tot het zover is, ligt het onderhoudswerk aan mogelijk met giftige verf beschilderd hout stil. Ook de andere diensten wachten onderzoek af voordat ze onderhoud plegen.

NS en ProRail, die al eerder ook op chroom-6 stuitten, houden er bij al het onderhoudswerk rekening mee dat er chroom-6 kan vrijkomen. Daarom „hanteren ze verscherpte voorschriften”, schrijven minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) mede namens hun collega’s aan de Tweede Kamer.

Vastgoed van ministerie

Uit onderzoek van Defensie komt naar voren dat chroom-6 verf „frequent” kan zijn toegepast op vastgoed van het ministerie. Dat onderzoek vond plaats naar aanleiding van een melding van de provincie Utrecht. Die meldde in november chroom-6 verf te hebben aangetroffen op gebouwen van de voormalige vliegbasis Soesterberg.

Het Rijksvastgoedbedrijf - verantwoordelijk voor werkzaamheden aan het vastgoed van Defensie - heeft inmiddels haar medewerkers op de hoogte gesteld van de mogelijke aanwezigheid van chroom-6. Defensie kan niet uitsluiten dat haar personeel in het verleden werkzaamheden aan het eigen vastgoed heeft uitgevoerd.