Rare jongens, die Amerikanen. Als wij ook maar een beetje op ze zouden lijken, knipten we nu woedend onze ING-pasjes door. Dat zal die witwasbank leren! Ook zouden we geen voet meer in een Poolse supermarkt zetten. Dat zal ze leren te sjoemelen met onze uitkeringen! Nu ken ik niemand die ooit in een Poolse supermarkt is geweest, maar het gaat om het gebaar.