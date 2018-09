VS: informatie na aanslag kwam te laat

„Het lijkt erop dat de Afghaanse terreurverdachte als eenling heeft gehandeld”, zegt Hoekstra. „Maar als het een meer ingewikkelde aanslag was geweest, met meer daders en opeenvolgende acties verspreid over meer dagen, dan heb ik zo mijn zorgen.” Volgens hem is de respons uitgebreid bij de ambassade geëvalueerd en zullen de Amerikaanse veiligheidsdiensten dat ook doen samen met hun Nederlandse collega’s.

„We hebben veel dingen heel goed gedaan. De families zeggen niet voor niets dat ze onder de indruk waren van de reactie van de politie, de mensen op het station, de medische assistentie, van de chirurg en de verpleegkundigen. Een deel van het systeem werkt heel goed. Tegelijkertijd kun je vaststellen dat er dingen misschien anders hadden gemoeten.”

Volgens Hoekstra was vooral informatie over de 19-jarige Afghaanse verdachte van de aanslag Jawed S. nuttig geweest voor de Amerikanen. „Wij hadden die info in onze databases kunnen stoppen en misschien bepaalde vragen kunnen beantwoorden. Als hij uit Afghanistan komt, weten we dan wie hij echt is? Zijn we hem daar tegengekomen? Die informatie kan belangrijk zijn om te bepalen of hij deel van een netwerk is en welke. Die info hebben we snel nodig. Informatie over terroristen raakt nu eenmaal heel snel gedateerd.”

Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Ⓒ ANP

Protocollen

Hoekstra zegt nog niet te weten of Jawed S. bij de Amerikaanse diensten bekend was. Als verklaring voor het ’gat’ in de informatiedeling noemt hij het feit dat er „al veertien jaar geen jihadistische terreuraanslag in Nederland is geweest”, afgezien misschien van de „verwarde man” die afgelopen mei in Den Haag drie mensen neerstak. „We weten wat de protocollen zijn en wat we moeten doen. Nu we ze eenmaal moeten gebruiken, vragen we ons af: is dit wel goed genoeg?” Hoekstra benadrukt dat hij lof heeft voor de respons van de Amsterdamse politie en dat de VS een uitstekende band heeft met de Nederlandse inlichtingenwereld.

Bij de aanslag raakten twee Amerikanen gewond. Ze bevinden zich nog in een ziekenhuis in Nederland. Hun toestand gaat volgens de ambassadeur vooruit.