Van Gogh door schildersogen

Regisseur Julian Schnabel en hoofdrolspeler Willem Dafoe. Ⓒ REUTERS

Met zijn doorgroefde gelaat is Willem Dafoe voorlopig de laatste in een lange rij van acteurs die Vincent van Gogh hebben vertolkt. Voor regisseur Julian Schnabel was hij de enige mogelijke kandidaat voor de rol in At eternity’s gate, een film die in Venetië meedingt naar de Gouden Leeuw.