Nederlanders ontvluchten Nicaragua om dreiging

„Mijn restaurant wordt zwartgemaakt, dat ik terroristen eten zou geven en dat ik wapens zou leveren aan de oppositie”, zegt restauranthouder Peter Koenen. „Terwijl ik me juist bewust afzijdig heb gehouden van al die protesten. De onlinebedreigingen nemen toe, dat ze m’n restaurant in de fik gaan steken of dat ik moet oppassen als ik over straat loop. Ik ga daarom een tijdje naar het buitenland.”

Dat doen ook de eigenares van een hotel en een uitbaatster van een bed & breakfast die anoniem hun verhaal deden tegenover het VPRO-programma op Radio 1. Beiden verkassen tijdelijk naar buurland Costa Rica.

Nicaragua gaat al maanden gebukt onder confrontaties tussen demonstranten, veiligheidsdiensten en gewapende regeringsaanhangers. Gewelddadigheden hebben honderden burgers het leven gekost. De oppositie eist het aftreden van de socialistische president Daniel Ortega, die sinds 2007 aan de macht is en zich volgens zijn critici heeft ontpopt tot autoritair heerser.

De eigenares van de bed & breakfast zegt dat ze onlangs door de politie werd opgepakt omdat ze demonstranten zou hebben geholpen. De hotelhoudster werd via sociale media beschuldigd van het steunen van ’terroristen’ en op straat door regeringsaanhangers belaagd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederlanders problemen hebben ondervonden door de spanningen. „We zijn bekend met de situatie, het heeft onze volle aandacht”, zegt een woordvoerster. Nederlanders die hulp nodig hebben, zijn aangewezen op de ambassade in buurland Costa Rica.

