Rotterdammers weer thuis na dakbrand flat

ROTTERDAM - Alle bewoners van een Rotterdamse flat die gedeeltelijk was ontruimd omdat brand op het dak was uitgebroken, kunnen de avond gewoon thuis doorbrengen. Uit voorzorg had de brandweer de bovenste vier etages van de 21 verdiepingen hoge flat aan de Prinsenlaan ontruimd.