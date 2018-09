Suriname: Blok moet toegeven dat hij fout zat

Pas als de Nederlandse minister aangeeft dat zijn opmerkingen onjuist waren, kan Suriname verder met Blok, voegde hij eraan toe.

Blok noemde Suriname begin juli tijdens een besloten bijeenkomst met medewerkers van internationale organisaties een mislukte staat. „Minister Blok kent de Surinaamse realiteit kennelijk niet. Anders had hij deze uitspraak niet gedaan”, meent Jones. „We wonen in Suriname als multiculturele samenleving vreedzaam met en naast elkaar. De overheidsorganisaties werken naar behoren. De minister heeft eigenlijk geen idee hoe het er daar aan toe gaat.”

Op zijn opmerkingen over de multiculturele samenleving is Blok inmiddels teruggekomen. Over Suriname nuanceerde hij zijn uitspraken. „Maar afstand nemen is nog niet hetzelfde als zeggen dat het niet waar is”, aldus diplomaat Jones.

