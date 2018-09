Ambassade Paraguay al weer weg uit Jeruzalem

Het Zuid-Amerikaanse land verhuisde in mei de ambassade naar Jeruzalem. En Cartes ging er zelf naar toe om de nieuwe missie feestelijk te openen, samen met premier Benjamin Netanyahu. Maar destijds al klonk kritiek van onder anderen Abdo dat Cartes in zijn eentje een buitenlandse politiek bedreef die betrekkingen met zowel Israël als Arabische landen beschadigde.

Cartes trok destijds met de Verenigde Staten op die aankondigden de ambassade in Jeruzalem te vestigen. De verhuizing van de Amerikaanse ambassade is begin juni echter al voor een half jaar in de ijskast gezet.

De Paraguayaanse minister van Buitenlandse Zaken, Luis Alberto Castiglioni, heeft woensdag bevestigd dat de ambassade weer uit Jeruzalem vertrekt. Israël heeft boos gereageerd door zijn ambassadeur uit Asunción terug te roepen en gezegd de ambassade in Paraguay te sluiten.

Voor de internationale gemeenschap, inclusief Palestina, speelt Jeruzalem een sleutelrol bij het bereiken van vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. Het Arabische oosten van de stad zou de hoofdstad van Palestina moeten worden. Maar Israël heeft Oost-Jeruzalem veroverd en bezet. Sinds 1980 noemt Israël de hele stad de eigen hoofdstad. De internationale gemeenschap erkent dat niet omdat het vrede blokkeert. Daarom zijn er praktisch geen ambassades in Jeruzalem. Nederland verhuisde in 1980 de ambassade naar Tel Aviv.