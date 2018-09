Nederlanders aangehouden wegens moord op stel in Spanje

Het onderzoek ’Operatie Romeral’ is gedaan in nauwe samenwerking met de Colombiaanse, de Nederlandse en de Noorse politie. In Nederland zelf is een 23-jarige landgenoot aangehouden en in Spanje zijn een 28-jarige Nederlander en een 36-jarige Noor gearresteerd.

Volgens Het Parool zijn de Nederlanders de Amsterdamse criminelen Abdelhamid A. (28) en Hicham M. (23).

De Spaanse politie spreekt van misdadigers die nauw verbonden zijn aan een gewelddadige Nederlandse bende drugscriminelen die met een rivaliserende bende twist over partijen cocaïne.

Bij de moordaanslag in Mijas werd een 46-jarige Colombiaan gedood. Zijn levenspartner overleefde de aanslag met vijf kogels in haar lichaam.