Fractievoorzitters Den Haag zien geen grond voor onderzoek na zelfmoord Dille

Vandaag zijn de fractievoorzitters van vrijwel alle partijen, op de PVV na, in de Haagse gemeenteraad voor de eerste keer samengekomen om te spreken over de dood van collega-raadslid Willie Dille. Dille pleegde begin augustus zelfmoord. Voorafgaand hieraan postte zij een filmpje op Facebook waarin zij verklaarde verkracht te zijn door een groep moslims. Tijdens de fractievoorzittersvergadering zijn emoties gedeeld, vragen gesteld en waar mogelijk beantwoord.

Deze plenaire bijeenkomst volgde op individuele gesprekken die de burgemeester de afgelopen weken met alle 15 fractievoorzitters afzonderlijk heeft gevoerd. Mede door de eerdere verklaring van de driehoek – Openbaar Ministerie, politie en gemeente – waarin het OM meldde onvoldoende aanknopingspunten te hebben om nader onderzoek te verrichten, hebben de fractievoorzitters besloten dat er geen grond is voor een eigen onderzoek. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands pleitte in de Telegraaf van woensdag voor een justitieel onderzoek, omdat er volgens Dille foto’s waren gemaakt tijdens de verkrachting.

’Het feit dat gezien de tragische gebeurtenissen niet alle vragen meer kunnen worden beantwoord, is wrang en onbevredigend’, schrijven de fractievoorzitters. ’Tegelijkertijd is het besef er dat dit helaas niet anders is, wanneer iemand uit het leven stapt.’ De fractievoorzitters willen zich nu eerst richten op een waardige herdenking van Willie Dille tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 september.