Poepbacterie in Egyptisch hotel waar Britse toeristen overleden

Reisorganisatie Thomas Cook, die daar ook veel Nederlanders heen bracht, heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar de dood van John en Susan Cooper en de andere ziektegevallen. De rest van dit jaar wordt het luxe hotel volgens een woordvoerster niet meer verhuurd.

’Exacte doodsoorzaak niet vastgesteld’

Buikloop komt aan de Rode Zee vaak voor door slechte hygiëne, ook wel ’de Vloek van de Farao’ genoemd, maar zelden sterven mensen. „Ook nu kunnen wij de exacte oorzaak van de dood van deze Britten niet vaststellen. Dat is in handen van de Egyptische autoriteiten”, aldus de Cook-woordvoerster. Uit voorzorg werden alle gasten geëvacueerd.

Bekijk ook: Hotel Hurghada geëvacueerd na dood twee gasten

Het eigen onderzoek heeft volgens de zegsvrouw uitgewezen dat het zwembadwater in orde was en dat er geen koolmonoxide is gemeten waar de hotelgasten aan hadden kunnen overlijden.

Het wachten is op de definitieve uitslag van de lijkschouwing. „Het is in ieder geval duidelijk dat er iets erg mis ging in dit vakantieresort. Dat willen we voortaan voorkomen. Daarom gaan wij de eisen en controles verder aanscherpen”, laat Thomas Cook weten.

Compensatie

Ziekte toeristen worden volgens de woordvoerster financieel gecompenseerd voor alle ellende. De Cook-directie biedt bovendien excuses aan.

Het hotel was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Het Egyptische onderzoek naar de exacte doodsoorzaak van het Britse koppel loopt nog.