Justitie: complotdenkers die Rutte en Van Dissel bedreigden waren levensgevaarlijk bezig

Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers begin dit jaar naar de begraafplaats van Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Het was ’een orgie van verdachtmakingen’, van opruiing, bedreiging en laster. De mannen die het complotkanaal Red Pill Journal runden, waren levensgevaarlijk bezig, zegt justitie in een voorbereidende zitting tegen drie van de complotdenkers. Ze hitsten hun achterban op tegen RIVM-baas Van Dissel, premier Rutte, minister De Jonge en een ex-huisarts in Bodegraven.