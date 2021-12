Zaak complotdenkers bij rechtbank Den Haag

Onze verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de zaak aanwezig. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

R. (54) zit sinds juni een celstraf uit van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem nu opnieuw voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM. R. wordt daarnaast verdacht van smaad en laster tegen Van Dissel en een huisarts uit Bodegraven. R. werd eind september aangehouden in zijn cel voor de nieuwe verdenkingen die aan het licht kwamen tijdens een vervolgonderzoek.

R. gelooft onder meer in verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Deze complottheorieën besprak hij zonder enig bewijs samen met K. en Micha Kat via hun onlineplatform Red Pill Journal. Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers begin dit jaar naar de begraafplaats van Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen.

K., voormalig inwoner van Bodegraven, werd in augustus opgepakt in Spanje en overgeleverd aan Nederland. Het OM verdenkt hem van opruiing en bedreiging gericht tegen demissionair premier Mark Rutte en Van Dissel en van smaad en laster jegens Van Dissel en een huisarts uit Bodegraven.

Op de zitting staat ook een 56-jarige man uit Krimpen aan den IJssel terecht voor video’s waarin hij Van Dissel, coronaminister Hugo de Jonge en de huisarts bedreigde. Het OM hoopt dat Kat, die vastzit in een cel in Noord-Ierland, in januari aan Nederland wordt uitgeleverd.