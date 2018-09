Musea willen verwoest museum Rio helpen

De schade aan het museum is van bovenaf pijnlijk duidelijk.

LEIDEN - De twaalf grootste natuurhistorische musea ter wereld, waaronder Naturalis in Leiden, steken het door brand verwoeste Braziliaanse Nationaal Museum de helpende hand toe. „Terwijl onze collega’s in Brazilië naar de toekomst kijken, zullen wij ons er sterk voor maken hen bij te staan waar we kunnen in de komende weken, maanden en jaren”, aldus de musea in een verklaring.