Gezin ontroostbaar om verhuisde kat Gerrit

Familie Van Harrewijn mist Gerrit verschrikkelijk. Ⓒ Rene OUDSHOORN

Den Haag - De Haagse familie Van Harrewijn is ontroostbaar. De elfjarige kater Gerrit – vernoemd naar de recentelijk overleden opa – liep weg, werd gevonden en kwam in het asiel terecht. Toen de familie een paar weken later ontdekte dat Gerrit was gevonden, was de kat al geadopteerd door een nieuw baasje.