Forse hoeveelheid vuurwerk in Tilburgse garagebox en woning

Het vuurwerk werd ontdekt tijdens een controle van de gemeente samen met de politie. Ongeveer tweehonderd kilo lag in de garagebox aan de Sibeliusstraat. In de woning, in dezelfde straat, lag nog eens zo’n vijftig kilo.

Tegen de 23-jarige Tilburgse verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk is in beslag genomen.

De politie geeft aan dat vuurwerk elk jaar weer forse schade en letsel veroorzaakt. „Vervoer over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. Je moet er niet aan denken dat vuurwerk, soms met de kracht van een granaat, ontploft in een woonwijk”, aldus de politie.