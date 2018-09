Pornoactrice zorgt voor storm in Amsterdam

Hoewel Trump de affaire met Daniels steevast ontkent, heeft zijn advocaat inmiddels wel toegegeven dat hij uit zijn naam 130.000 dollar zwijggeld aan haar heeft betaald.

RTL Late Night heeft bijna drie maanden aan de komst van Daniels gewerkt. Deze week had de redactie plotseling beet omdat ze toch al in Europa was. In de VS wijst ze tv-verzoeken af, omdat ze zich daar sinds haar onthullingen naar eigen zeggen een voortvluchtige voelt.

Hoofdredacteur Marij Janssens van RTL Late Night is nog steeds verbaasd dat het gelukt is om de pornoactrice te strikken. „Daniels staat al een tijdje op een lijst namen van wie we denken: ’Als die nou zouden komen…’ Ze heeft Trump echt in de problemen gebracht. Nu hoefden we ineens alleen een vliegticket, een taxi en een hotel te regelen.”

De zelfbenoemde ’actrice en regisseur’ raakte recent in Groot-Brittannië in opspraak omdat ze één miljoen dollar niet genoeg zou hebben gevonden om deel te nemen aan de celebrity-versie van Big brother. Janssens houdt echter vol dat RTL niet met geld heeft hoeven smijten. „Dat doen we uit principe niet.”

Wel krijgt de bijzondere gast een speciale behandeling. Ze hoeft niet aan te schuiven aan een tafel met vijf andere gasten, maar wordt een heel uur lang één-op-één door Twan Huys ondervraagd. Ze beweert onder meer dat haar advocaat nieuw belastend materiaal over de Amerikaanse president in handen heeft.

Special

De uitzending met Daniels wordt door RTL als een ’special’ aangekondigd, waarin Huys niet alleen dieper op haar nachten met Trump zal ingaan, maar ook op haar leven en op het werken in de porno-industrie.

Janssens erkent dat de opzet lijkt op die van College tour, het programma dat ze met Huys voor de NPO maakte naast Nieuwsuur. „Maar er zit geen publiek bij dat vragen mag stellen, dus het is echt wel wat anders.”