Oproep massaal protest: ‘Krachtiger signaal dan ooit afgeven’

„Het kan een manifestatie, een festival of een enorme protestmars worden”, vertelt Van de Ven die in het dagelijks leven basisschoolleraar is en drijvende kracht achter PO in actie. Vorig jaar oktober wist deze organisatie op één dag 60.000 stakende leraren op de been te krijgen.

„In welke vorm we dit gaan gieten hangt af van het aantal mensen dat zich aansluit bij onze actie. Wat we vooral willen is het geluid laten horen vanuit werknemers. De ene week eist Jeugdzorg 750 miljoen extra erbij, dan willen politie-agenten een betere cao en al jaren vragen de leraren er miljoenen bij. Het zijn serieus te nemen geluiden; het onderwijs, de zorg, politie en defensie kampen met enorme personeelstekorten, werkdruk en salarisachterstanden. Daarom hebben we bedacht de handen ineen te slaan.”

Van de Ven benadrukt dat de noodkreet naar het kabinet vooral vanaf de werkvloer komt. „Niet namens de bonden en ook niet gelieerd aan welke politieke stroming dan ook. Hoewel we natuurlijk wel hopen dat de grote vakbonden zich uiteindelijk achter de actie van 2 oktober scharen.” Van de Ven krijgt op 2 oktober vooralsnog geen bijval van vakbond FNV. „Wij gaan eerder dan 2 oktober op een of enkele plekken in het land breder actie voeren. Daar zijn we al weken mee bezig”, zegt een woordvoerster. Wanneer dat is en hoe die actie eruit komt te zien kon ze nog niet zeggen.

Achter de protestgroep voor het basisonderwijs PO in actie, bestaande uit 45.000 leden, hebben inmiddels zich ook alle andere onderwijsactiegroepen geschaard: VO in actie, MBO in actie en WO in actie. Daarnaast staat Zorg in actie, met 30.000 zorgprofessionals volledig achter de oproep. Van de Ven: „De agentenactiegroep Malieveld 2.0 met 17500 sympathiseert ook, maar is natuurlijk huiverig voor een oproep tot staking. Daar zetten we ook niet op in. We zetten in op het creëren van een massa die een krachtiger signaal dan ooit gaat afgeven.”

’Publieke sector in actie’ heeft begin oktober geprikt als datum voor de actie, omdat dan de afschaffing van de dividendbelasting door de Tweede Kamer wordt behandeld. Het geld dat de overheid door die maatregel misloopt, kan volgens de leraren beter aan de publieke sector worden besteed. Inmiddels groeit het aantal steunbetuigingen en aanmeldingen op Facebook bij de actiegroep snel.

Dividendbelasting

Het afschaffen van de dividendbelasting komt steeds meer onder vuur te liggen. Vandaag stellen Rabo-economen dat het geen verbetering zal zijn voor het vestigingsklimaat van bedrijven en zou het zelfs negatieve gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van Nederland.