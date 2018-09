’Het heen-en-weer van Rutte’

Er gaan de komende jaren 6000 monteurs opgeleid worden om waterpompen te plaatsen is het plan. Dit doet mij denken aan de oproep in Rutte I aan scholieren om massaal de zorg te kiezen als opleiding gezien de komende vraag naar zorg.

In Rutte II kwam men erachter dat de zorg zo langzamerhand onbetaalbaar was aan het worden en werd er enorm op bezuinigd met massaontslagen tot gevolg en schoolverlaters die geen baan in de zorg konden krijgen.

In Rutte III moeten we nu enorm gaan investeren in de milieutransitie hoeveel miljarden dit jaarlijks gaat kosten weet niemand. Het zou mij dan ook niet verbazen als er ooit een Rutte IV komt, men er achter komt dat deze versneld transitie een te grote impact heeft op onze begroting en voor een groot deel wordt teruggedraaid.

Nico Willemse, Uithoorn