Advocaat wil hechtenis Holleeder voor moord op Endstra opheffen

Of de rechtbank hier op ingaat is de vraag en ook zal het voor Holleeder zelf weinig merkbaar effect hebben, omdat hij voor een hele reeks afrekeningen vastzit. ’De Neus’ heeft de beschuldigingen voor de moord op Endstra herhaaldelijk ontkend. „Ik ben een boef, een grote zelfs, maar geen beest. Met liquidaties heb ik niets te maken”, zei hij tijdens een eerder zitting. Volgens hem was het John Mieremet die Cor van Hout en Willem Endstra liet liquideren. Hij zou met beide slachtoffers een appeltje te schillen hebben gehad.

Willem Holleeder (60) staat terecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld.

Dertig zittingsdagen heeft de rechtbank er sinds begin februari op zitten in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Daarin werd Holleeder zelf ondervraagd, werden onder anderen zijn zussen Sonja en Astrid als getuigen gehoord en werd gestart met de behandeling van de moordzaken waarin ’De Neus’ verdachte is.

